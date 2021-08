São Pedro do Sul, Oliveira de Frades e Vouzela – Apreensão de material furtado

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viseu, dia 29 de julho, identificou sete homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 23 anos, por furto, nos concelhos de São Pedro do Sul, Oliveira de Frades e Vouzela.

No âmbito de uma investigação por furto em estabelecimentos comerciais, que decorria há cerca de um ano, foram realizadas doze buscas domiciliárias e duas em veículos, que culminaram na apreensão do seguinte material:

· Uma pistola;

· Uma caçadeira modificada (canos serrados);

· Diverso material de som (colunas e mesas de mistura);

· Bebidas, copos, material de higiene e segurança, entre outros artigos dos estabelecimentos;

· Equipamentos informáticos.

No decorrer da ação foram ainda identificados mais cinco homens por furtos.

Os suspeito foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de São Pedro do Sul.

A operação contou com o reforço da estrutura de investigação criminal de Viseu.