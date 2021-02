São Pedro do Sul – Detido em flagrante por caça com meios proibidos

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Viseu, no dia 29 de janeiro, deteve em flagrante um homem de 73 anos por caça com meios proibidos (uso de laço), no concelho de São Pedro do Sul.

No decorrer de uma ação de policiamento, os militares da Guarda, após detetarem a existência dos laços, continuaram a efetuar uma vigilância ao local, tendo surpreendido o suspeito no momento em que se deslocou aos mesmos com intuito de verificar a existência de algum tipo de caça. No decorrer das diligências policiais foram apreendidos 20 cabos de aço em forma de laço.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de São Pedro do Sul.