Santa Clara vence Tondela e consolida liderança da II Liga

O Santa Clara consolidou a liderança da II Liga portuguesa de futebol ao receber e vencer o Tondela, por 1-0, em jogo da 30.ª jornada, ficando assim provisoriamente com mais quatro pontos do que o segundo classificado AVS.

O único golo da partida foi apontado por Vinícius, aos 62 minutos.

Os ‘encarnados’ de Ponta Delgada ficaram a jogar com menos um jogador a partir dos 25 minutos, após o vermelho direto exibido a Paulo Henrique, por cotovelada em Hélder Tavares.

Na primeira parte, o Tondela dispôs de mais oportunidades de perigo, sendo que a primeira foi da autoria de Ceitil, aos 38 minutos, que rematou ligeiramente ao lado da baliza defendida por Gabriel Batista.

Aos 42 minutos, os forasteiros voltaram a ameaçar o golo, desta vez com Daniel dos Anjos a não conseguir desviar por pouco o centro de Bebeto.

Já em tempo de descontos, Alisson Safira podia ter marcado para o Santa Clara, mas o cabeceamento do avançado brasileiro esbarrou numa excelente defesa do guardião Léo.

No regresso dos balneários, Daniel dos Anjos testou os reflexos de Gabriel Batista na cobrança de um livre direto, enquanto na outra baliza Vinícius permitiu mais uma boa defesa a Léo quando estava isolado perante o guardião.

O Santa Clara acabaria mesmo por chegar à vantagem aos 62 minutos, com Vinícius a assumir o papel de protagonista, num lance em que desviou ao segundo poste o cruzamento de Pedro Ferreira vindo da direita.

Aos 69 minutos, novo duelo entre Vinícius e Léo, com o guarda-redes dos ‘beirões’ a levar novamente a melhor, impedindo o ‘bis’ ao opositor quando este estava em zona favorável.

Até final, a turma da casa soube defender-se e manter a vantagem, regressando assim aos triunfos após dois jogos seguidos sem vencer.

Nota ainda para as expulsões de Lucas Barros, do Tondela, já nos descontos, por agressão a Calila, e do treinador do Santa Clara, Vasco Matos, por protestos.

Com esta vitória pela margem mínima, a equipa açoriana passa a somar 63 pontos no primeiro lugar, mais quatro do que o AVS, que apenas joga na quarta-feira, contra o FC Porto B, em casa.

Jogo disputado no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Vinícius, 62 minutos.

Equipas:

– Santa Clara: Gabriel Batista, Lucas Soares, Rocha, Pedro Pacheco, Ricardinho (Calila, 90+2), Adriano (Klismahn, 83), Pedro Ferreira, Paulo Henrique, Bruno Almeida (MT, 46), Vinícius (Rafael Santos, 83) e Alisson Safira (Rafael Martins, 71).

(Suplentes: Marcos Díaz, Calila, Rafael Sousa, Sema Velázquez, Yannick Semedo, MT, Gabriel Silva, Klismahn e Rafael Martins).

Treinador: Vasco Matos.

– Tondela: Léo, Tiago Almeida (Luas Farias, 46), Gustavo de França (Cícero, 46), Ricardo Alves, Lucas Barros, Ceitil (Yaya, 66), Bebeto, Hélder Tavares, Rui Gomes (Pedro Maranhão, 71), Costinha (Roberto, 66) e Daniel dos Anjos).

(Suplentes: Ricardo, Yaya, Luís Rocha, Roberto, Pedro Maranhão, Samuel Lobato, Lucas Mezenga, Luan Farias e Cícero).

Treinador: Sérgio Gaminha.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Vinícius (22), Gustavo Franca (28), Lucas Barros (52), Lucas Soares (85), Daniel dos Anjos (90+2). Cartão vermelho para Paulo Henrique (25) e Lucas Barros (90+4).

Assistência: 2.041 espetadores.