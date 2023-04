Santa Casa da Misericórdia de Lamego com resultado positivo de 94.619,92 euros

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego aprovou o Relatório e Contas de Gerência de 2022, que contempla um resultado positivo de 94.619,92 euros.

“Pelo segundo ano consecutivo, alcançámos um resultado positivo, apesar dos efeitos da pandemia e do início da guerra na Ucrânia. É fruto de um trabalho exigente, apenas possível com a colaboração de todos os funcionários e a solidariedade dos corpos sociais”, afirmou o provedor António Carreira.

Ao apresentar as conclusões do relatório, o provedor disse verificar-se “uma diminuição das receitas, devido ao recente alargamento da gratuitidade das creches ao setor social e solidário”.

“Também pesou negativamente, do lado dos rendimentos, o facto de a Santa Casa não ter recebido, até ao momento, as rendas previstas relativas à criação de uma clínica de hemodiálise nas instalações do antigo Hospital de Lamego, propriedade desta instituição”, acrescentou.

—