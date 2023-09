A “Rota do Sátão” vai realizar-se em 15 de outubro e conta com duas opções de percurso, anunciou hoje a Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, que promove a iniciativa e para o qual já abriu as inscrições, que são obrigatórias.

“Os interessados em participar têm ao dispor duas opções: a realização da caminhada (distância de 18 km) ou a realização de uma caminhada mais curta (distância de 11 km) com visita a pontos de interesse turístico”.