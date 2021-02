Resende – Detido por posse de armas proibidas

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, ontem, dia 4 de fevereiro, deteve um homem de 37 anos por posse de armas proibidas, no concelho de Resende.

No âmbito de uma investigação por ameaças com recurso a arma branca que decorria há cerca de dois meses, os militares da Guarda deram cumprimento a uma busca em veículo, que culminou com a apreensão de uma arma branca e um bastão artesanal.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.