Resende – Apreensão de máquina de jogo de fortuna ou azar

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, no dia 11 de dezembro, identificou um homem de 40 anos, pela prática de exploração ilegal de jogos de fortuna ou azar, no concelho de Resende.

No âmbito de uma investigação que decorria há oito meses, os militares apuraram a existência de uma máquina de jogo destinada aos clientes. No seguimento das diligências foi dado cumprimento a um mandado de busca ao estabelecimento de restauração, na qual foi apreendia uma máquina de jogo em pleno funcionamento, com vários componentes e 130 euros em numerário resultante do jogo. Durante o processo já haviam sido apreendidas duas máquinas de jogo de fortuna e azar e nove volumes de tabaco ilegal.

O arguido, com antecedentes criminais pela prática de exploração ilegal de jogos de fortuna ou azar, foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.