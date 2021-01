Refeições e acolhimento aos alunos que necessitem no período da suspensão das atividades letivas

O Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, em colaboração com a Câmara Municipal, tem em funcionamento um plano para assegurar novamente o apoio alimentar aos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino de Moimenta da Beira e sejam beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar, no âmbito das medidas de combate à propagação da doença Covid.-19.

Mas para além daqueles alunos, serão também apoiados todos os que venham a justificar semelhante intervenção, estendendo-se o apoio ao respetivo agregado familiar. A inscrição deverá ser efetuada e solicitada pelos encarregados de educação no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira (inscrições em baixo).

Além de estar assegurada o apoio alimentar, vai também funcionar a rede de escolas de acolhimento, estando abertas as escolas para a receção e acompanhamento dos filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhadores de serviços essenciais e servindo refeições a alunos beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar, com o envolvimento das autarquias locais, a fim de garantir a disponibilização das refeições necessárias.

As escolas de acolhimento estão ainda disponíveis para receber, presencialmente, as crianças e jovens em risco sinalizados pelas CPCJ.

E sempre que necessário, são assegurados também os apoios terapêuticos prestados nos estabelecimentos de educação especial, nas escolas e pelos Centros de Recursos para a Inclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas nos Centros de Apoio à Aprendizagem, para os alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde.

O Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira tem já em funcionamento as condições necessárias à promoção do acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo do trabalhador, cuja mobilização ou prontidão para o serviço obste a que prestem assistência aos mesmos, tudo no âmbito das medidas de combate à propagação da doença Covid. 19 (inscrições em baixo).

Inscrições:

e-mail: serviços@ escolasmoimenta.pt

ou telefone: 254 520 110