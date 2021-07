PSP – Atividade operacional

Em complemento do comunicado à imprensa divulgado pela Direção Nacional da PSP aos

Órgãos de Comunicação Social, esta Polícia de Viseu informa ainda:

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Polícia de Segurança Pública

(PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) lançaram no dia 06 de julho, a Campanha de

Segurança Rodoviária “Taxa Zero ao Volante” inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021.

A decorrer entre os dias 06 e 12 de julho, a campanha tem como objetivo alertar os

condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool. Um em cada quatro condutores

mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5g/l, e

destes condutores, três em cada quatro apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2g/l.

Vários estudos científicos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa

perturbações ao nível cognitivo e do processamento de informação, o que acarreta, entre outros

efeitos, uma menor capacidade e rapidez de decisão, aumento do tempo de reação, diminuição do

campo visual (visão em túnel) e descoordenação de movimentos. Esta perda de capacidades, bem

como as alterações de comportamento que podem levar a estados de euforia e desinibição, aumenta

de forma muito significativa o risco de envolvimento em acidentes rodoviários.

O Plano Nacional de Fiscalização, enquadrado no Plano Estratégico Nacional de Segurança

Rodoviária – PENSE 2020, o qual tem como desígnio “Tornar a Segurança Rodoviária uma

prioridade para todos os Portugueses”, prevê a realização de campanhas de sensibilização em

simultâneo com operações de fiscalização em locais onde ocorrem regularmente infrações que

representam um risco acrescido para a ocorrência de acidentes.

Assim, a Polícia de Segurança Pública de Viseu, na sua área de jurisdição (Viseu e Lamego),

promove e implementa ações de fiscalização, especialmente direcionadas para a fiscalização da

condução sob influência do álcool, como também a velocidade, cintos e sistemas de retenção e uso

indevido de telemóvel.

A presente operação tem como objetivo prevenir e dissuadir os comportamentos de risco, que,

de forma decisiva, contribuem para a ocorrência de acidentes rodoviários, através da repressão desses

comportamentos, como último garante do cumprimentos das normas de circulação rodoviária, tendo

em vista o combate ao sentimento de impunidade, bem como garantir e reforçar a Segurança

rodoviária de todos os utentes da via.