PSP – Atiividade Operacional

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através dos elementos da Esquadra Sede e Esquadra de Investigação Criminal, no dia 08 do corrente mês, deslocou-se a um estabelecimento Comercial desta Cidade por ter recebido comunicação, dos seguranças daquele espaço, de que se encontrariam naquele local duas cidadãs que haviam furtado artigos de vestuário.

No local, esta Polícia abordou as suspeitas de 39 e 42 anos de idade, que nesse dia e na semana transata haviam cometido vários furtos, em diversas lojas desta cidade, utilizando o método do saco forrado com folhas de alumínio.

As suspeitas foram conduzidas ao departamento policial, a fim de serem confirmadas a suas identidades, após efetuadas as diligências necessárias estas seguiram o seu destino.

Por haver suspeitas, face à quantidade dos produtos furtados, de alguém as estar a auxiliar na prática dos ilícitos, nomeadamente na guarda dos produtos furtados e transporte, foi montada uma vigilância e seguimento discreto às suspeitas tendo estas sido interceptadas, numa das artérias desta cidade, a entrarem numa viatura onde se encontrava um cidadão de 38 anos de idade. No decurso da abordagem verificou-se que no interior do veículo se encontravam inúmeros sacos com peças de vestuário diversos, bem como bens alimentares e outros que haviam sido igualmente furtados em diversas lojas desta cidade.

Os artigos, ascendendo o valor de 3.000,00€ , bem como a viatura, que foi utilizada no apoio à prática dos crimes, foram apreendidos.

Foi ainda apreendido um Iman desmagnetizante e alicates utilizados para os furtos.