PSD/CDS-PP em Penalva do Castelo tem no turismo a sua bandeira

O candidato da coligação PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Penalva do Castelo disse hoje à agência Lusa que tem no turismo uma das suas bandeiras para atrair pessoas para o concelho.

“O turismo pode ser a nossa bandeira, pode ser a forma de atrair os jovens, famílias, de dinamizar a economia, os nossos produtos endógenos. Ao trazer pessoas que visitam o concelho, com tudo o que temos de bom, muitas das vezes acontece, como em outras zonas do país, gostarem tanto que acabam por regressar e por adquirir casa”, defendeu.

Pedro Monteiro explicou que, para que isso seja possível, “uma das preocupações a executar é a requalificação dos núcleos das aldeias” do concelho para que “ganhem nova vida e novas dinâmicas, atraindo investidores privados e estas pessoas e famílias que querem ter casa de fins de semana ou de férias”.

Aliado a esta requalificação, Pedro Monteiro quer “desenvolver a prática de desportos radicais para atrair os jovens” e, para isso, quer também “aproveitar a área geográfica privilegiada” em que Penalva do Castelo se encontra, “com quatro rios, dois com mais incidência”.

Com o “foco nas pessoas, porque sem elas não há dinamismo nem desenvolvimento, por mais obras que se façam”, o candidato da coligação PSD/CDS-PP assumiu que “a criação de emprego é uma das grandes preocupações” no concelho.

Para isso, a aposta no turismo “é fundamental”, assim como a “dinamização da área empresarial” existente no concelho, apesar de reconhecer que “é difícil que as empresas se desloquem para Penalva do Castelo”, mas defendeu que “não é impossível”.

“Temos é de criar formas de captar empresas, de as atrair ao nosso concelho e pode ser através de uma incubadora de empresas, porque é uma forma potenciadora para criar empresas e para atrair investimento”, adiantou.

Entre as áreas que “mais preocupam” o candidato estão também as redes viárias, uma vez que “a maioria das estradas do concelho está a apresentar degradação e com sinais visíveis de muito desgaste, e seria imperativo uma requalificação, nomeadamente em estradas que ligam a outros núcleos urbanos”, como Mangualde e Viseu.

Na área da mobilidade, Pedro Monteiro prometeu que irá “retirar a circulação dos camiões do centro da vila, com a execução de uma circular” que desvie o trânsito do centro de Penalva do Castelo.

“Por mais que se possa fazer, é sempre difícil e não se consegue resolver o problema das tampas de saneamento sempre partidas, o piso irregular e até o perigo para os peões que gostam de fazer os seus passeios, principalmente ao final do dia”, justificou.

Pedro Monteiro, de 45 anos, casado e com um filho, é natural de Pindo, no concelho de Penalva do Castelo, e é advogado de profissão, com escritório no seu concelho e na cidade do Porto. Esta é a segunda vez que concorre à autarquia.

No mandato entre 2013 e 2017, ano em que o atual presidente, Francisco Carvalho (PS) ganhou pela primeira vez as eleições, Pedro Monteiro foi vereador em regime de não permanência.

Pedro Monteiro concorre à Câmara Municipal de Penalva do Castelo, nas eleições marcadas para 26 de setembro, com o atual presidente, Francisco Carvalho, (PS) e ainda com Mafalda Vilarigues (CDU).

Em 2017, O PS obteve quatro mandatos, ao conquistar 67,87% dos votos, e a oposição, a coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM, que conseguiu 24,74% do eleitorado, conquistou um mandato. Na altura, havia 8.160 cidadãos inscritos, dos quais votaram 64,73%.