Programa Porta 65 | Candidaturas de 20 de abril a 25 de maio

O Programa Porta 65 – Jovem, gerido pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), e com apoio do IPDJ na respetiva divulgação, é um sistema de apoio financeiro ao arrendamento por jovens, isolados, constituídos em agregados ou em coabitação, regulado por um conjunto de diplomas legais.

Tem como objetivo principal regular os incentivos aos jovens arrendatários, estimular estilos de vida mais autónomos por parte de jovens sozinhos, em família ou em coabitação jovem. Apoia o arrendamento de habitações para residência, atribuindo uma percentagem do valor da renda como subvenção mensal.

O próximo período de candidaturas ao Programa Porta 65 Jovem decorre entre as 10h00 do dia 20 de abril e as 17h00 do dia 25 de maio de 2021 (hora do continente).

Podem candidatar-se jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos (no caso de um casal de jovens, um dos elementos pode ter 36 anos, o outro elemento 34 anos, no máximo).

Para mais informação e acesso à plataforma de candidaturas consulta o Portal da Habitação, PORTA 65 Jovem

Contactos e esclarecimento de dúvidas

IHRU | Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana

Tel. 21 723 1500 | e-mail: atendimentoPorta65jovem@ihru.pt

Para mais informações consultar:

Portal do IPDJ: https//ipdj.gov.pt