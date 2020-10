PINHEL | Certame Beira Interior – Vinhos & Sabores cancelado

Tendo em conta a declaração do Estado de Calamidade e atento à evolução da situação epidemiológica do país, em geral, e do concelho de Pinhel, em particular, o Município de Pinhel informa que decidiu não realizar o certame “Beira Interior – Vinhos & Sabores” que deveria realizar-se no terceiro fim de semana de novembro (dias 20, 21 e 22).

Trata-se de uma decisão difícil, tal como difícil tem sido este ano de 2020, não só para Pinhel, como para o País e o Mundo.

Infelizmente, a tendência verificada nos últimos tempos, em Portugal, de progressivo aumento do número de novos casos diários, tem levado ao cancelamento ou adiamento de inúmeras iniciativas que, em ano de pandemia, poderiam representar uma alavanca para a economia nacional e, em particular, para as economias locais.

Ainda assim, atento à necessidade de reforçar medidas de prevenção e porque dificilmente poderia realizar com dignidade e atratividade um certame como o “Beira Interior – Vinhos & Sabores”, dadas as contingências decorrentes da situação pandémica, o Município de Pinhel considera ser esta a atitude mais prudente, na certeza de que a saúde de todos está em primeiro lugar.