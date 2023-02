Painel em azulejo representativo do concelho de Mortágua ornamenta mercado

Um painel em azulejo representativo do concelho de Mortágua, no distrito de Viseu, está a ornamentar uma das paredes interiores do mercado municipal, após a empreitada de requalificação deste espaço.

A câmara explica que “a obra é da autoria da artista mortaguense Ivone Ramos e foi executada na fábrica da New Terracota, situada no pólo industrial do Vale de Borregão, na Marmeleira”.

No painel é possível ver “referências à história e identidade do concelho (o edifício dos Paços do Concelho e o pelourinho), às suas paisagens (rios, floresta, campo, vinha, serra, caminho de ferro, pontes), às atividades económicas tradicionais (cerâmica, madeira)” e aos produtos à venda no mercado, como o típico bolo de cornos ou bolo de Páscoa e o mel.