“Outubro Rosa” na Região Centro

No mês de Luta Contra o Cancro da Mama, empresas e diversas instituições da Região Centro são convidadas pela Liga Portuguesa Contra o Cancro a organizar e/ou participar em atividades. A iniciativa tem o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e partilhar informações sobre o cancro da mama.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) desafia a comunidade a juntar-se ao movimento “Outubro Rosa”, propondo iniciativas a desenvolver ao longo de todo o mês de outubro, nomeadamente na Região Centro. A ação promovida pela LPCC – em representação da EUROPA DONNA (Coligação Europeia Contra o Cancro da Mama) – pretende sensibilizar para a doença, incentivando à prevenção e ao diagnóstico precoce do cancro da mama.

Na Região Centro, o Núcleo Regional do Centro da LPCC pretende potenciar o impacto deste movimento, lançando o desafio às mulheres, famílias, entidades da sociedade civil e entidades diversas. Nesse sentido, serão reforçadas, por um lado, as parcerias estabelecidas anteriormente – nomeadamente no âmbito do evento anual “Pequenos Passos, Grandes Gestos”, caminhadas que habitualmente integram o “Outubro Rosa” e que somam 10 edições – mas também procurando novas.

Além da vertente de sensibilização pública, a campanha pode integrar ações de angariação de fundos, a favor do doente oncológico e familiares, existindo para o efeito um conjunto vasto de materiais alusivos à iniciativa, a disponibilizar mediante solicitação dos interessados.

A participação é fácil e está ao alcance de todos que, de forma institucional, individual ou em pequenos grupos, podem organizar uma atividade de angariação de fundos, ou simplesmente divulgando as mensagens desta campanha junto dos que os rodeiam. Todos os materiais de sensibilização e divulgação necessários, assim como merchandising, são disponibilizados pelo Núcleo Regional do Centro da LPCC.

As inscrições para a iniciativa “Outubro Rosa 2020” e toda a informação da campanha encontram-se disponíveis em: https://www.ligacontracancro. pt/outubrorosa/. Se necessário, os interessados podem contactar o Núcleo Regional do Centro da LPCC através do telefone 239 487 490 ou pelo e-mail outubrorosa.nrc@ ligacontracancro.pt.

Neste âmbito, o Núcleo Regional do Centro da LPCC assinalará ainda simbolicamente, a 3 de outubro (sábado), o evento “Pequenos Passos Grandes Gestos”, que em 2020 não se realizará nos moldes habituais, considerando o Estado de Contingência de Covid-19. Este ano a iniciativa contará, sempre que possível, com a presença de voluntárias nos pontos habituais de partida destas caminhadas solidárias (Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Guarda, Leiria e Viseu), locais onde se procederá à informação, sensibilização e disponibilização dos materiais da campanha “Outubro Rosa”.

Recordamos que o cancro da mama é o tipo de tumor mais comum na mulher (apenas 1 em cada 100 cancros se desenvolvem no homem) e o segundo mais frequente em todo o mundo, de acordo com os últimos dados da International Agency for Research on Cancer (GLOBOCAN). Apesar de não ser um dos mais letais, em 2018, registaram-se cerca de 2,1 milhões de novos casos e mais de 625.000 mortes por cancro de mama, a nível mundial. Em Portugal, em 2018, foram identificados mais de 6.900 novos casos e cerca de 1.800 mortes por esta causa em Portugal.