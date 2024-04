Hospitalização domiciliária em Viseu com níveis de aceitação e satisfação de 98%

A Unidade de Hospitalização Domiciliária da Unidade Local de Saúde Viseu Dão Lafões (UHD – ULSVDL) tem atingido um nível de aceitação e satisfação superior a 98%.

“Durante estes cinco anos, o projeto revelou-se como um enorme sucesso, atingindo um nível de aceitação e satisfação por parte de doentes e cuidadores superior aos 98%”, destacou o conselho de administração.

A administração presidida por Nuno Duarte disse que a hospitalização domiciliária “supera em larga medida o nível de satisfação existente nos modelos convencionais de internamento”.

Os indicadores do projeto “têm reforçado a excelência do trabalho realizado e a sua importância” na área da saúde, “fazendo com que este modelo não seja encarado apenas como uma alternativa” ao internamento convencional.

“É a melhor alternativa para iniciar ou manter cuidados de nível hospitalar aos doentes elegíveis, garantindo assistência contínua de cuidados médicos e de enfermagem no domicílio do doente durante o processo agudo de doença”.

A UHD apresenta “claras vantagens no que diz respeito à redução de complicações inerentes aos internamentos convencionais nos hospitais e permitindo ainda uma melhor gestão das vagas hospitalares” do SNS.

A unidade hospitalar contabiliza, desde 2019, o internamento de “aproximadamente 2.000 doentes” nas suas casas, tendo as viaturas com as equipas que dão assistência a estes utentes percorrido mais de 350.000 quilómetros.

Este projeto “retirou, ao modelo convencional de internamento, aproximadamente 12.000 dias, disponibilizando vagas no modelo convencional, o que em termos de custos foi também muito significativo” para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Muito para além dos números, a UHD da ULSVDL tem-se centrado primordialmente no doente, privilegiando de uma forma muito clara e concreta os ganhos dos doentes e das suas famílias. Tem sido um modelo que, se centra, efetivamente, no doente”.

Segundo a administração hospitalar, a estratégia do projeto “tem passado por um crescimento progressivo, mas sustentado, mantendo o seu foco primordial na qualidade, segurança e eficiência dos cuidados prestados aos doentes das mais diferentes áreas médicas e cirúrgicas”.

Há cinco anos, o projeto arrancou com “capacidade de seis camas, encontrando-se presentemente com uma disponibilidade de internamento domiciliário de 13 camas”.

“A UHD evoluiu também em termos de distância considerada segura, admitindo atualmente doentes em praticamente todos os concelhos do distrito de Viseu, desde que geograficamente se localizem a mais ou menos 35 minutos da ULSVDL”.

Em 2022, o projeto estendeu a sua capacidade de internamento às estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), lares e residências seniores, desde que reúnam os pressupostos gerais conhecidos para admissão em UHD.