TERMATALIA E XANTAR EM 2024 COM APRESENTAÇÃO NA FITUR

Apesar de todas as crises e guerras, FITUR – Feira internacional de Madrid – Espanha, tem, em cada ano, maior dimensão no sector turístico mundial, tantos foram os países representados, cada qual mostrar o que tem de melhor no seu território, na perspetiva de o turista o visitar.

Daí que, FITUR 2024 tenha tido, na continuidade, a maior grandeza, tanto nos expositores, como na qualidade e riqueza dos seus stands, nesta 44ª edição da Feira Internacional de Turismo.

Evento este, com os cento e cinquenta e dois países representados tenha sido decididamente aproveitado pela Expourense responsável pelas feiras internacionais de Xantar e Termatalia para ali fazer, nos stands da Galiza a sua divulgação, sabendo que, naquele certame, dos maiores da europa, estiveram 6 8oo jornalistas, de 53 países. Daí que, nada melhor, para uma segura divulgação de Xantar e Termatalia 2024, como oportunidade única, para dar a conhecer ao mundo que, naquelas duas feiras, se fazem os melhores negócios.

Assim o considerou Rogélio Martinez, diretor da Expourense, responsável pelas feiras internacionais de Xantar e Termatalia dando assim a conhecer os programas destes dois eventos, tornando o espaço do Pavilhão da Galiza pequeno para receber entidades participantes interessadas em ambas as feiras que aquela empresa organiza anualmente com sucesso, entre tantas outras de cariz nacional que também promove.

Rogélio Martinez, no que respeita à Termatalia, deu a conhecer que, em ano sim e ano não, se celebra em Ourense, onde é sede e o outro, seguinte, num país da América do Sul.

Este ano de 2024, terá lugar em Ourense de 20 a 24 de setembro próximo, destinada a turismo balnear, saúde e bem-estar.

Feira do maior interesse por se divulgar turismo termal, saúde e bem estar, com profissionais na formação para além de possibitar bons negócios.

Quanto a Xantar, tem a sua efetivação de 24 a 27 de outubro de 2024, dando a conhecer as melhores ementas de gastronomia de 33 países, nomeadamente de Espanha, Portugal e América Latina.

Com efeito, Xantar é a única feira internacional de turismo gastronómico, que junta os melhores chefes de cozinha, com pavilhões transformados em restaurantes dos vários países, na maior quantidade pertencentes a Espanha, Portugal e países da América Latina.

Esta feira tem também por objetivo defender a qualidade alimentar e turismo sustentável e saudável numa perspetiva tradicional, a que se adiciona a inovação groumet, própria dos países ali representados através das suas ementas.

Xantar nos dias 24 a 27 de outubro apresenta muitas mais iniciativas, com intensas atividade, além das aulas para alunos das escolas de hotelaria.

Nesta sessão de divulgação realizada na FITUR, falaram outras entidades dando conta do valor turístico, gastronómico e termal, saúde e bem-estar.

Fernando de Abreu