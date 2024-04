Câmara de Cinfães atribui mais de 100 mil euros em 216 bolsas de estudo

O presidente da Câmara Municipal de Cinfães disse hoje à agência Lusa que este ano a autarquia atribui mais de 100 mil euros em 216 bolsas de estudo do ensino superior.

“São 216 bolsas entre licenciados, cursos de especialização técnica e mestrados, no total de, aproximadamente, 108.000 euros. É o maio número de sempre, desde que a Câmara iniciou este apoio”, disse Armando Mourisco.

Para o autarca, este número “é bom sinal, porque quer dizer que há cada vez mais jovens a aumentar as suas classificações e isso deve-se, naturalmente, ao trabalho que tem sido feito na família e nas escolas”.

“Hoje as nossas famílias estão muito mais sensíveis para a questão da educação, dão um acompanhamento diferenciado aos seus educandos e tudo isso contribuiu para este sucesso”, defendeu o presidente da Câmara.

Também a Escola, acrescentou, “com as atividades extracurriculares, desde o jardim-de-infância, faz toda a diferença no desenvolvimento dos alunos e os resultados surgem” com o tempo.

“É um privilégio ter este número significativo de alunos no ensino superior e o apoio do município é um pequeno contributo para ajudar nas despesas, quer de deslocações – temos jovens a estudar um pouco por todo o país -, quer em material didático ou mesmo para alojamento”, apontou.

À agência Lusa o presidente da Câmara de Cinfães, no norte do distrito de Viseu, disse ainda que “todos os alunos” recebem bolsa (independentemente dos rendimentos), cujos valores oscilam entre os 350 e os 900 euros anuais.

“Dividimos por escalões, quem tem menos rendimentos recebe mais, mas não deixamos nenhum aluno de fora, desde que tenha rendimento escolar e seja residente no concelho” de Cinfães (distrito de Viseu), explicitou.

O autarca socialista disse que se trata de “uma ajuda preciosa e isso sente-se na forma como os pais e alunos agradecem – e é igualmente importante se o apoio permitir alguns momentos de lazer, porque é uma motivação extra” para os jovens.

Este apoio foi iniciado em 2014, com o atual presidente, e desde então a Câmara de Cinfães já atribuiu bolsas a 1.375 alunos, num total de 650 mil euros do orçamento municipal, que o autarca considera ser “um investimento e não uma despesa”.