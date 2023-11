Nova digressão de Miguel Araújo em 2024

O músico Miguel Araújo vai fazer uma digressão com o seu mais recente álbum “Casca de Noz”, em nove datas a cumprir entre fevereiro e abril próximos.

A digressão começa no próximo 10 de fevereiro, no Fórum da cidade da Maia, no distrito do Porto, e segue para Lisboa, onde o músico atua, no dia 27 do mesmo mês, no Teatro Municipal Maria Matos. Em março, no dia 1, Miguel Araújo sobe ao palco do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, e, no dia seguinte, ao do Theatro Circo, em Braga. No dia 15, atua no Centro Cultural de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, e no dia seguinte, 16, no Centro de Artes e Espetáculo de Portalegre.

No dia 21 de março, o intérprete de “Os Maridos das Outras” toca no Teatro Sá da Bandeira, no Porto e, no dia seguinte, no Centro de Arte de Ovar, no distrito de Aveiro. Em abril, Miguel Araújo atua no dia 24 no Cine-Teatro Alba, em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro.

“O cantor e compositor apresenta-se em ‘Casca de Noz’ sozinho em palco e sem guião, apenas amparado pelos seus instrumentos e pelas suas músicas”, afirma a sua promotora referindo que este ano o músico já atuou em onze cidades.