NELAS: Companhia Amarelo Silvestre inicia grupo de teatro para adultos

A Companhia de Teatro Amarelo Silvestre anunciou que dá início na quarta-feira ao grupo de teatro para adultos, com marcação para todas as quartas-feiras, entre as 20:00 e as 22:00, na sede, As Casas do Visconde, em Canas de Senhorim, Nelas, distrito de Viseu.

A primeira sessão é gratuita “para todos que queiram experimentar” o grupo de teatro para adultos, havendo depois uma mensalidade por cada participante.

Também na quarta-feira arranca o Clube de Teatro promovido pela Amarelo Silvestre que decorrerá todas as quartas-feiras, entre as 14:30 e as 16:30, na Escola EB 2,3/S Dionísio Augusto Cunha, Canas de Senhorim, com participação gratuita.

“Experimentar limites enquanto é tempo. A partir dos 12 anos, dentro da Escola, mas fora das aulas. A proposta é pôr a cabeça fora do lugar, o tronco no lugar dos membros e os membros a esbracejar. Enquanto é tempo”.