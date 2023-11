Música para bebés no domingo no Fundão

A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão, recebe no domingo o espetáculo de música para bebés “PaPI – OPUS 8”, da Companhia de Música Teatral.

“‘PaPI – OPUS 8’ é filho de Orizuro. Voa por creches e jardins-de-infância porque é lá que encontra os meninos e as meninas com quem gosta de brincar. É ágil e colorido. Canta e viaja ao sabor dos sons e do movimento”, sintetizou a Câmara.

A sessão das 15:00 será destinada a crianças até aos 3 anos e a das 17:00 será destinada a crianças com 4 e 5 anos.

A entrada terá o custo de cinco euros por acompanhante adulto e o bilhete poderá ser adquirido na bilheteira d’ A Moagem.