Município de Vouzela associa-se a comemoração do Dia Eco Escolas

A Câmara Municipal de Vouzela associou-se à comemoração do dia Eco Escolas promovida pelo

Agrupamento de Escolas de Vouzela, e que decorreu na manhã do dia 8 de julho.

Envolvidos nas iniciativas estiveram todos os alunos dos 5o e 6o anos do agrupamento, que participaram

numa caminhada, jogos e em ateliers ao ar livre.

Para os alunos do 6o ano houve ainda uma ação de sensibilização ambiental subordinada ao tema “Ambiente

Sustentável”. Dinamizada pelos Gabinetes de Ambiente e de Planeamento da autarquia, a sessão focou

temas como o ciclo urbano da água, como promover uma gestão eficiente da água e o que é e como prevenir

o stress hídrico.