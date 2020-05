Município de Seia renova estado de alerta até 18 de maio

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Seia, em reunião extraordinária (por videoconferência) realizada dia 1, renovou a situação de alerta de âmbito municipal até ao dia 18 de maio.

Declarado pela primeira vez a 27 de março e prorrogado em 05 de abril, até 30 de abril, e não obstante a situação epidemiológica no concelho de Seia se encontrar no momento estável, contabilizando-se atualmente onze casos no concelho de Seia, a prorrogação do estado de alerta é justificado pela forte possibilidade de um agravamento de número de doentes pelo vírus SARS-CoV2, considerando as medidas de desconfinamento determinadas pelo Governo para as próximas semanas, com o objetivo de realizar uma retoma gradual da normalidade possível.

Assim, sendo previsível que a progressiva abertura das medidas de confinamento originem um aumento do contágio e logo do número de doentes, esta situação irá colocar sobre pressão os serviços de saúde, com eventuais consequências graves em termos de risco para a vida dos doentes com esta patologia, caso venha a ser esgotada a capacidade de resposta dos mesmos.

A declaração da situação de alerta tem a abrangência territorial correspondente ao concelho de Seia e produz efeitos desde as 00h00 do dia 30 de abril de 2020, sendo válida até às 23h59 do dia 18 de maio, sem prejuízo de prorrogação na medida do que a evolução da situação concreta o justificar.

Neste documento encontram-se definidas as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil, com o intuito de organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias à resposta.