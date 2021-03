Município de Oliveira do Hospital já aprovou 67 candidaturas de apoio ao comércio local

No espaço de menos de um mês a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital já

aprovou 67 candidaturas ao “PACk´L – Programa Municipal de Apoio ao Comércio

Local”, o que corresponde a um investimento de cerca de 34 mil euros.

Este montante financeiro, imediatamente entregue a empresas e/ou empresários em

nome individual, do concelho de Oliveira do Hospital, com vista a atenuar os graves e

impactantes efeitos da pandemia da COVID-19 no tecido empresarial.

As candidaturas ao “PACk´L”, que estão a ser analisadas por uma comissão técnica

independente criada para o efeito, estão abertas desde 15 de fevereiro até 30 de junho

próximo e, numa segunda fase, de 1 de julho a 31 de dezembro deste ano.

Com este programa, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital está a apoiar o

comércio local afetado pela pandemia da Covid-19, com uma injeção financeira que

poderá chegar aos 250 mil euros.

Sublinhe-se que o “PACk´L” contempla um apoio financeiro não reembolsável – pago

na modalidade de prestação única –, que será atribuído da seguinte forma:

Quinhentos euros para quebras de faturação entre 20 e 50 por cento, inclusive,

registadas entre 1 de Março e 31 de Dezembro de 2020, face à faturação registada

durante o mesmo período no ano de 2019, e mil euros para quebras de faturação

superiores a 50 por cento nos períodos homólogos.

A formalização das candidaturas a este programa de apoio, compostas

obrigatoriamente por formulário próprio, disponível na página de internet do Município

de Oliveira do Hospital em www.cm-oliveiradohospital.pt, e acompanhadas da

documentação exigida, terão que ser enviadas para o Município de Oliveira do

Hospital, através do e-mail apoiocomercio@cm-oliveiradohospital.pt .

O Vice-Presidente da Câmara Municipal e Presidente da ADI, José Francisco Rolo,

frisa que as candidaturas submetidas ao “PACk´L” estão a ser analisadas com grande

celeridade, por forma a que, nesta altura tão difícil, os apoios financeiros possam

chegar rapidamente aos empresários.

O autarca sublinha também que, neste programa, estão a ser apoiados – entre outros

– os setores da restauração e similares, o comércio a retalho e empresas prestadoras

de determinados serviços, desafiando os empresários a apresentarem as suas

candidaturas porque o que se pretende é que ninguém fique para trás num programa

com uma dotação orçamental de 250 mil euros.

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos relacionados com a realização das

candidaturas ao “PACk´L”, os empresários poderão solicitar apoio junto da ADI.