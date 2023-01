Município de Mangualde assina contratos-programa de desenvolvimento desportivo

A Câmara de Mangualde assinou os contratos-programa de desenvolvimento desportivo para este ano com vários clubes e associações do concelho, no valor global de 200 mil euros.

Estes contratos-programa “visam continuar a dinamizar e alargar a prática desportiva nas modalidades de futebol, futsal, BTT, karaté, atletismo, damas, snooker, squash, xadrez, ténis de mesa e pesca desportiva”, explicou aquela autarquia do distrito de Viseu.

O presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida, frisou que o objetivo é “proporcionar às instituições condições para a prática de uma atividade desportiva equilibrada e sustentada, com um orçamento de ano para ano cada vez mais próximo das receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência” do município.