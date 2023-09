Município de Mangualde apoia comércio local com 16 mil euros

A Câmara Municipal de Mangualde vai voltar a apoiar o comércio tradicional, com 16 mil euros, no âmbito da quarta edição de um concurso dinamizado pela Associação Empresarial.

O concurso “Apoie a economia local – Compre no comércio tradicional” decorrerá entre 02 de outubro e 01 de abril de 2024.

“Ao fazermos esta parceria com a Associação Empresarial de Mangualde, pretendemos atrair clientes de fora do concelho ao nosso comércio local, para que os nossos comerciantes possam aumentar as vendas e as oportunidades de negócio”, justificou o presidente da autarquia, Marco Almeida.

Segundo a câmara, “ao longo desse período, quem fizer compras nas lojas de Mangualde recebe cupões, que devem ser inseridos numa tômbola” e, mensalmente, serão sorteados treze cupões (com prémios entre 500 euros e 100 euros).

Na terceira edição, que decorreu no ano passado, aderiram ao concurso 103 estabelecimentos e “foram inseridos na tômbola 103.500 cupões, o que se traduziu num volume de negócio superior a um milhão de euros para o comércio local de Mangualde”, sublinhou.