Município de Lamego entrega tablets a alunos do concelho

Durante a suspensão das atividades letivas provocada pela pandemia, 175 alunos do concelho de Lamego vão receber tablets para que possam ter aulas online e aceder a conteúdos letivos digitais. Os primeiros equipamentos foram entregues na manhã desta sexta-feira, dia 24.

Com o objetivo de assegurar que todas as crianças do 1º ciclo do ensino básico terminem o ano escolar, a autarquia de Lamego também garantirá a disponibilização de dispositivos de acesso de Banda Larga a alunos que não dispõem deste equipamento fundamental. “Face à atual situação vivida na área da educação, estamos ativamente a implementar um conjunto de medidas que promovem a igualdade de oportunidades de acesso a ambientes educativos e inovadores à distância”, explica a Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Lamego, Ana Catarina Rocha. No final do ano letivo, os pais e os encarregados de educação devolverão à autarquia estes equipamentos.

A identificação dos estudantes sem acesso a tecnologias de suporte para a realização alternativa do terceiro período letivo foi realizada em articulação com as equipas pedagógicas dos Agrupamentos de Escolas de Latino Coelho e da Sé.

No atual contexto em que algumas famílias não dispõem de meios digitais para uma efetiva comunicação com a escola, o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – “Lamego Educa” criou e implementou uma nova estrutura de comunicação para solucionar esta lacuna.