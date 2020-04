Mais de 400 testes realizados a colaboradores de instituições de Viseu

O município de Viseu realizou mais de 400 testes da covid-19 a colaboradores de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e de instituições de apoio à deficiência e jovens em risco, durante uma semana.

Os testes foram efetuados em mais de duas dezenas de instituições, em articulação com o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social.

“É decisivo garantir as corretas e seguras condições de trabalho dos colaboradores destas instituições, para assim melhor protegermos os seus utentes”, considerou o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques.

Segundo o autarca, “esta operação de larga escala visa evitar o contágio e a propagação do vírus junto de populações de risco”.

O município refere que esta operação deverá chegar a cerca de 1.700 colaboradores de meia centena de instituições de Viseu, sendo que, até ao momento, ainda não foi registado qualquer teste positivo.

As colheitas são feitas dois dias antes do início de cada turno, havendo o compromisso de isolamento na habitação antes de iniciarem o período de trabalho.

“Caso o teste dê positivo, a pessoa em causa é orientada por profissionais de saúde, não entrando, assim, ao serviço”, acrescenta.