Mais de 170 estabelecimentos revitalizados com 742 mil euros em Moimenta da Beira

O concelho de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, vai receber mais de 742 mil euros para “revitalizar e digitalizar” 174 estabelecimentos de comércio e serviços, anunciou o executivo municipal.

Segundo um comunicado de imprensa, Moimenta da Beira foi uma das candidaturas nacionais a receber apoio financeiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o projeto “Moimenta Digital”, que conta com “uma verba de 742 664 euros”.

O objetivo é “alavancar a revitalização económica, modernização e fortalecimento da competitividade e resiliência das áreas comerciais tradicionais” com “sensibilização e capacitação dos trabalhadores e empresários” locais.

“É com orgulho que podemos dizer que somos um dos Bairros Comerciais Digitais de Portugal”, afirma a vereadora com o pelouro do Turismo e Cultura da Câmara de Moimenta da Beira, Mónica Gertrudes.

Este projeto, sustenta, “torna-se particularmente relevante na medida em que irá catalisar o crescimento local, a digitalização dos operadores económicos e dos seus modelos de negócio, a promoção do comércio em linha e a integração digital das cadeias de abastecimento e escoamento”.

“Irá elevar o comércio local de Moimenta da Beira a um nível mais avançado e globalizado. Também serão criadas formas de promover e valorizar os pequenos comerciantes”, afirma o executivo municipal.