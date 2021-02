Mais computadores para o ensino à distância

O Município de Vila Nova de Paiva investiu no reforço do equipamento informático e de acesso à internet, para auxílio dos alunos no ensino à distância.

Os equipamentos anteriormente adquiridos, foram agora reforçados com a compra de mais computadores portáteis e kits de acesso à internet que serão cedidos, a título de empréstimo, aos alunos do Agrupamento de Escolas, que demonstraram a falta destes recursos para o acesso às aulas online.

Mediante as necessidades registadas e, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva, estes equipamentos serão distribuídos de forma célere.