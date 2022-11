Lazarim acolhe reconstituição etnográfica da Procissão de São Martinho

A vila de Lazarim é palco na próxima sexta-feira, dia 11, pelas 18h30, da reconstituição etnográfica da Procissão de São Martinho, tradição com características profanas que celebra o São Martinho.

A recriação histórica desta tradição será promovida pelo Município de Lamego, através do Centro Interpretativo da Máscara Ibérica (CIMI), com o apoio da Junta de Freguesia de Lazarim e a participação do Grupo de Teatro Aldeia Verde.

Em tempos antigos, a Procissão de São Martinho era organizada pelas pessoas mais humildes da comunidade local, na qual apenas os homens poderiam participar. Percorrendo as ruas e cantando uma cantiga tradicional, os participantes aguardavam que o proprietário da casa lhes oferecesse um copo de vinho, caso contrário, seria “excomungado”.

Tendo em conta a importância da preservação e divulgação do património material e imaterial local, o Município de Lamego dá continuidade a esta herança cultural de Lazarim, contribuindo para uma maior proximidade com a comunidade envolvente.