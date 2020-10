Lamego – Recuperação de dinheiro furtado em armazém

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Lamego, no dia 24 de outubro, identificou um homem de 35 anos, pela prática do crime de furto, no concelho de Lamego.

No âmbito de uma investigação, iniciada na sequência de um furto por arrombamento de uma porta lateral de um armazém, ocorrido na madrugada desse dia, e, após diligências policiais, foi possível identificar o suspeito e recuperar 6 570 euros em numerário.

O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.