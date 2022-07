LAMEGO: Escola Superior alarga oferta formativa em setembro

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL) anunciou hoje que, “no próximo ano letivo, vai alargar a sua oferta formativa com novas licenciaturas (Gestão Comercial), mestrados (Tecnologias de Informação e Automação) e Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) em diferentes áreas do saber”.

Segundo um comunicado de imprensa, “será criado um CTeSP de referência nas áreas da cibersegurança e telecomunicações que tem, na sua primeira edição, 20 vagas”, num projeto em parceria com a Deloitte, com quem a escola assinou um protocolo.

“Entre outras vantagens, inclui o pagamento de propinas durante cinco anos (CTeSP e Licenciatura), uma bolsa mensal pela participação em projetos da Deloitte Technology e dá acesso a licenciaturas”.

O presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Santos, sublinhou que “o reforço da oferta formativa do ensino superior instalado na cidade constitui um passo muito importante para a afirmação da ESTGL e do concelho”.

“Queremos continuar a dar a esta instituição as condições adequadas para aumentar a capacidade de receber mais alunos, por exemplo, com a criação, pela primeira vez, em Lamego, de uma residência para estudantes bolseiros que estudam aqui e que vão passar a ter acesso a alojamento a preços acessíveis”, afirmou este autarca do distrito de Viseu.