Inscrições abertas para atividades no Carnaval de Oliveira de Frades

A Câmara Municipal de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, tem inscrições abertas para as atividades de tempos livres durante a interrupção letiva de Carnaval, anunciou hoje a autarquia.

“Destinada aos alunos do primeiro ciclo, que frequentam as escolas do concelho, esta ação, com atividades lúdicas e socioculturais que complementam o processo educativo e formativo das crianças, realiza-se no âmbito da componente de apoio à família”, refere a Câmara num comunicado.

O Município de Oliveira de Frades tem também inscrições abertas “para as atividades de animação e apoio à família, destinadas ao ensino pré-escolar que irão decorrer de 12 a 14 de fevereiro, aquando da interrupção letiva de Carnaval”.

“Com esta iniciativa, o Município pretende apoiar as famílias, ocupando, assim, os tempos livres das crianças de forma lúdica e saudável. AS inscrições devem ser realizadas no Jardim de Infância onde o seu educando está inscrito”, adiantou.