Iluminação de Natal em Viseu será ligada na quinta-feira

Ruas, avenidas, praças e jardins da cidade de Viseu vão, a partir das 17:30 de quinta-feira, ficar iluminadas para a quadra natalícia.

Sob o tema “A Fantasia da Floresta de Natal”, será revelado “um universo imaginário, criando uma aura de conto de fadas e florestas encantadas”, avançou a autarquia.

“Os elementos decorativos, como as pinhas, as folhas e ramos, ganharão vida com a iluminação. Através deles, será contada a história de uma floresta de fantasia onde se escondem presentes, anjos e estrelas”, acrescentou.

No Rossio, surgirá um coração iluminado de oito metros de altura, que, segundo a autarquia, “representa não apenas o espírito natalício, mas também a localização de relevo da cidade de Viseu no coração de Portugal”.