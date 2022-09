Homenagem aos combatentes mortos assinala aniversário do Núcleo de Lamego

O Núcleo de Lamego da Liga dos Combatentes comemorou o seu 98º aniversário, na manhã desta terça-feira, com a realização de uma cerimónia de homenagem aos combatentes mortos pela Pátria junto ao Monumento do Soldado Desconhecido.

Para além da população em geral, estiveram presentes antigos combatentes e familiares.

O momento alto do cerimonial foi a deposição de uma coroa de flores junto ao Monumento que contou com a participação da Vice-Presidente da Câmara Municipal, Catarina Ribeiro.

Durante a sua intervenção, a autarca salientou que o Núcleo de Lamego tem desenvolvido “um trabalho inestimável na perpetuação dos valores e da prática da solidariedade e no apoio a muitos combatentes do concelho. Um trabalho representativo do respeito, reconhecimento e consideração que os lamecenses têm para com estes homens e para com a instituição militar”.

Do programa de comemorações fez ainda parte a realização de um almoço-convívio e uma missa de sufrágio em honra de todos os combatentes já falecidos.