Groupe PSA vai produzir máscaras cirúrgicas na Fábrica de Mulhouse

 A produção inicia-se em agosto de 2020 com capacidade para 10 milhões de máscaras por mês, em França, para satisfazer as necessidades de equipamento dos funcionários do Grupo e apoiar os organismos que lutam contra o vírus e a exclusão social  Para o efeito, no mês de junho serão formadas equipas dedicadas ao projeto

“Desde o início da atual crise, a prioridade do Grupo tem sido a proteção dos seus colaboradores, pelo que decidimos investir na produção de máscaras cirúrgicas, que arrancará neste verão. Essa decisão, partilhada com os sindicatos, torna-nos coletivamente mais fortes para vencer a luta contra a Covid-19”, refere Xavier Chéreau, Diretor de Recursos Humanos e Transformação do Groupe PSA.

A crise sanitária levou o Grupo a implementar um protocolo de medidas sanitárias reforçadas em cada uma das suas instalações, de modo a proteger os seus funcionários. No âmbito deste protocolo inclui-se a distribuição de 2 a 4 máscaras por dia, por funcionário. Para apoiar a implementação deste protocolo, o Grupo decidiu tornar-se autónomo e produzir máscaras em França a partir do próximo mês de agosto. As máquinas de produção serão fabricadas por uma unidade industrial francesa. A produção será organizada em duas fases complementares: – A partir de agosto de 2020, será instalada uma linha automatizada na fábrica de Mulhouse, sendo 12 os funcionários do Grupo dedicados à produção de máscaras. Paralelamente, uma segunda linha automatizada ficará operacional nas instalações do nosso parceiro francês, que produzirá máscaras para o Grupo e continuará a sua produção por um período de um ano. – A partir de agosto de 2021, esta segunda linha será transferida para Mulhouse, cabendo às equipas do Grupo garantir, neste cenário, toda a produção.

A curto prazo, Mulhouse poderá produzir 10 milhões de máscaras por mês, para proteção dos funcionários do Grupo e das organizações que lutam contra o vírus e contra a exclusão social. As instalações de Mulhouse estão dotadas de todas as características sanitárias necessárias para o fabrico desse tipo de produto. Os funcionários que estarão dedicados à produção das máscaras serão formados pelo nosso parceiro, já a partir de junho.