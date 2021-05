Gás natural chega a Oliveira do Hospital

O gás natural canalizado vai chegar a Oliveira do Hospital ainda durante

o ano de 2021.

Os trabalhos de construção da rede, que começaram em finais do mês

de abril na zona Industrial da cidade, já estão a decorrer e o projeto vai

ser implementado por fases durante o ano em curso.

Numa primeira fase, a Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, S.A,

que é a entidade concessionária, vai construir os primeiros três

quilómetros e meio de rede estruturante para o sistema de distribuição e

a Unidade Autónoma de Gás (UAG) que assegurará o abastecimento de

gás natural a Oliveira do Hospital.

Trata-se de um projeto que prevê um investimento inicial superior a meio

milhão de euros e que, nas fases seguintes, contemplará a ampliação da

rede à generalidade da malha urbana, possibilitando assim a chegada

do gás natural às casas e empresas, à medida que vão existindo as

condições técnicas que permitam as ligações à rede de distribuição.

Considerando tratar-se de um investimento de importância estratégica

para o desenvolvimento de Oliveira do Hospital, a Câmara Municipal já

alienou à empresa concessionária um lote na zona industrial, onde vai

ser construída a UAG que transformará o gás líquido em gasoso,

injetando-o na rede.

O Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos

Alexandrino, sublinha que este investimento vai permitir às pessoas,

empresas e instituições, a utilização de uma nova energia mais cómoda,

segura e económica.

Frisando que o gás natural é essencial para a estratégia de

descarbonização da economia, com a futura incorporação de gases de

origem renovável, como o biogás e o hidrogénio, José Carlos

Alexandrino refere também que está em causa um investimento que

contribuirá para a modernização e competitividade do concelho de

Oliveira do Hospital.