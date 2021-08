Fundão assinala Dia Internacional da Juventude

O Município do Fundão irá assinalar hoje, dia 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude, com um conjunto de vantagens para a população mais jovem e um concurso culinário.

Neste dia, as entradas na Piscina Municipal do Fundão, nos campos de ténis e de squash e no Museu Arqueológico Municipal José Monteiro serão gratuitas para todos os jovens até aos 35 anos de idade, mediante a apresentação do seu documento de identificação à entrada e limitadas à lotação no âmbito do Plano de Contingência Covid-19 do Município do Fundão.

O Dia Internacional da Juventude é promovido em Portugal pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, sendo este ano o tema subordinado ao tema “Transformar Sistemas Alimentares: Inovação Juvenil para a Saúde Humana e Planetária”.

Neste sentido, a autarquia desafia os mais jovens para que, até dia 30 de agosto de 2021, enviem um vídeo com o máximo de três minutos de duração em que confecionem um prato com pelo menos quatro produtos alimentares locais. Os concorrentes devem enviar os vídeos para lejfundao@cm-fundao.pt com o nome completo e contacto telefónico.

O vencedor será selecionado pela criatividade e originalidade na utilização dos produtos locais e terá direito a uma estadia para duas pessoas com pequeno-almoço na Pousada da Mina Hostel e a um voucher de refeição para duas pessoas num restaurante do Fundão.