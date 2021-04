FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA LANÇA PLATAFORMA IMERSIVA PARA ASSINALAR “MAIO, MÊS DO CORAÇÃO”

A Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) vai promover, pela primeira vez na sua história, as comemorações do mês de maio em formato digital. Para tal, vai ser lançada uma plataforma imersiva “Maio no Coração”, através da qual a FPC vai realizar atividades para profissionais de saúde, e população em geral, e onde vai partilhar informação útil sobre a temática das doenças cardiovasculares.

O acesso à plataforma “Maio no Coração” vai estar disponível já a partir do dia 1 de maio e estão já agendados vários eventos, nomeadamente a já conhecida Sessão Solene da FPC, no dia 3 de maio, onde serão apresentados os resultados de um estudo sobre Covid-19 e onde será dada a conhecer a campanha de Maio, Mês do Coração.

Para os dias 13 e 14 de maio está também marcado um Summit para profissionais de saúde, com foco na temática da Covid-19 e o seu impacto no coração e na atividade física. Esta iniciativa é exclusiva para profissionais de saúde, estando sujeita a uma inscrição prévia numa área específica da plataforma.

“A pandemia de Covid-19 obrigou à reestruturação de vários setores de atividade e mudou a forma como as pessoas interagem entre si e, neste sentido, a Fundação Portuguesa de Cardiologia não podia deixar passar mais um ano sem marcar aquele que é o mês mais importante em termos de sensibilização para as doenças cardiovasculares. Assim, acreditamos que, este ano, vamos conseguir ultrapassar este desafio e reunir num espaço virtual as principais atividades que costumávamos realizar em formato presencial e continuar a fazer a diferença na vida das pessoas”, salienta Manuel Oliveira Carrageta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia.

“Este será um espaço inovador, onde as pessoas vão poder consultar informação extremamente útil sobre as doenças cardiovasculares. Vamos trazer também diversas novidades e convidamos, por isso, todas as pessoas a estarem atentas à nova plataforma para acompanharem as atividades que preparámos para todo o mês de maio”, conclui.