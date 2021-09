FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA DESAFIA OS PORTUGUESES A LIGAREM-SE AO SEU CORAÇÃO

A Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) promove a Quinzena do Coração, no âmbito do Dia Mundial do Coração, assinalado a 29 de setembro, com a criação da plataforma digital “Liga-te com o Coração”. Seguindo o mote definido para este ano pela World Heart Foundation, a FPC pretende assim alertar para o contributo que os meios digitais podem ter na prevenção das doenças cardiovasculares e na promoção de hábitos de vida saudáveis.

De 27 de setembro a 08 de outubro serão disponibilizados na plataforma conteúdos dirigidos a toda a população, abrangendo temáticas diversificadas como alimentação, exercício físico, stress, sexualidade, a influência do clima na saúde cardiovascular, as doenças cardiovasculares nas mulheres, entre outros. Haverá ainda espaço para partilha de dicas como “Covid-19 e vitamina D” e “O que fazer numa paragem cardiorrespiratória em contexto covid-19”.

O arranque da quinzena será marcado pela sessão de abertura, no dia 27 de setembro, pelas 18h00, que conta com a participação de Sónia Paixão, Vice-Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, João Pedro Monteiro, Diretor do Departamento de Atividade Física e do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa e Manuel Carrageta, Presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia.

No dia 29 de setembro, será organizado em Lisboa um circuito em forma de “Coração”, com uma distância de cerca de 5 km. Este percurso inclui zonas emblemáticas de Lisboa, como Baixa-Chiado, Rossio, Martim Moniz, Campo Mártires da Pátria, Jardim de S. Pedro de Alcântara, no qual todos os interessados poderão participar, entre as 09h30 e as 17h00. Ao longo do percurso existirão “estações” em que os participantes serão sensibilizados para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis, nomeadamente através da avaliação da pressão arterial, ou aconselhamento nutricional. Esta iniciativa é uma parceria do Instituto Português do Desporto e Juventude, Câmara Municipal de Lisboa e Fundação Portuguesa de Cardiologia.

“A Covid-19 impactou a vida de todos e em particular dos doentes cardiovasculares, afastando-os dos contactos presenciais e em alguns casos dos cuidados de saúde, mas aproximou-nos das novas tecnologias. Neste momento é fundamental aproveitarmos o que a conectividade digital nos permite, fazendo dela uma aliada na proteção do coração e na luta contra as doenças cardiovasculares. O que queremos nesta quinzena é lembrar que todos nos devemos “ligar” ao nosso coração na prevenção, diagnóstico e tratamento”, afirma Manuel Carrageta Presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia.

A nível mundial estima-se que cerca de 520 milhões sofram de doenças cardiovasculares, continuando a ser a principal causa de morte em todo o mundo. Os doentes cardiovasculares são grupo de risco para a Covid-19, o que tem contribuído para que muitos se tenham isolado. As ferramentas digitais surgem assim como um combate ao isolamento, mas também como uma fonte de informação, apoio e motivação para cuidar do coração.