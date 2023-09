Fórum sobre “espumantes da casa” no Convento de Ferreirim em Lamego

O Convento de Santo António de Ferreirim, no concelho de Lamego, distrito de Viseu, acolhe em 24 de setembro o sétimo fórum sobre património e sustentabilidade, intitulado “Os espumantes da casa”, do projeto Oikos – A Casa Comum.

Numa nota de imprensa do Museu de Lamego, o projeto defende que o fórum se realiza “em jeito de celebração do património e do vinho, numa altura em que a paisagem dos vales irrigados pelos rios Távora e Varosa é dominada pelas vindimas destinadas à produção dos afamados vinhos espumantes” da região.

O fórum contempla painéis sobre património e sustentabilidade e conta com um painel de convidados que serão moderados pelo vereador das Atividades Económicas e Urbanismo da Câmara Municipal de Lamego, José Pinto.

No debate participam João Rebelo (professor da UTAD), Júlio Pedrosa (vitivinicultor da Casa de Vinhago), Miguel Duarte (Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego) e Edgardo Pacheco (Jornal Público).

“Dando mote ao posterior debate, haverá uma encenação a cargo do ator João Pereira, “O Monge de São Pedro das Águias”, que contará a história do local e as origens da produção do vinho espumante na região do Távora-Varosa e a sua relação com os monges de Cister”, anuncia o documento.