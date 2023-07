Fonte do Povo e largo das Escolas em Mangualde requalificadas

A fonte do Povo e o largo das Escolas no concelho de Mangualde, distrito de Viseu, foram alvo de requalificação por parte da autarquia local, anunciou hoje o presidente do município, Marco Almeida.

Localizadas em Contenças de Baixo, na União das Freguesias Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, as obras de requalificação, nomeadamente o largo, são, no entender do presidente da junta, Rui Valério, a “concretização de um desejo de anos”.

O presidente do Município de Mangualde, Marco Almeida, defendeu que “são, muitas vezes, pequenas obras que fazem a diferença” e a título de exemplo apontou estas duas requalificações na povoação de Contenças de Baixo.