Festival de Teatro de Viseu explora temática do foral de D. Teresa

Quinze peças vão ser apresentadas no âmbito do Festival de Teatro de Viseu por grupos de escolas e associações do concelho, que foram desafiados a explorar a temática do foral atribuído há 900 anos por D. Teresa.

A 22ª edição do Festival de Teatro de Viseu arrancará na próxima semana, no dia 26, no Auditório Mirita Casimiro, prolongando-se até 11 de junho.

“Os grupos participantes foram convidados a explorar a temática ‘Viseu 900’, a divisa de promoção turística que o município de Viseu elegeu para este ano, em que se assinalam os 900 anos de atribuição do foral da rainha D. Teresa”, referiu a Câmara de Viseu, que promove o festival.

Segundo a autarquia, as peças “serão avaliadas tendo em conta vários parâmetros relacionados com a performance dos grupos e, posteriormente, serão atribuídos os prémios aos vencedores”, nas categorias de “Melhor Peça de Teatro”, “Melhor Interpretação Masculina” e “Melhor Interpretação Feminina”.

Com o objetivo de “homenagear uma das personalidades mais notáveis no estudo do teatro”, o município atribuirá também o prémio “Osório Mateus”, numa referência ao professor, investigador e encenador natural da cidade de Viseu.

A autarquia sublinhou que este evento municipal se demarca “pela valorização da cultural local, a sensibilização para a importância do teatro nos hábitos culturais como forma de conhecimento, entretenimento e inclusão social” e também pela “relevância dos novos valores para a produção teatral”.