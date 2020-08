Febres de Lisboa: peça sobre isolamento social está disponível online

“Febres de Lisboa”, a mais recente produção da Companhia João Garcia Miguel, que se debruça sobre o papel da imaginação no combate ao isolamento e a relação do Homem com a natureza e a cultura, fica disponível online às 21h30 do dia de 20 de agosto. O espetáculo, que subiu ao palco do Teatro Ibérico no passado mês de junho, chega agora a casa de todos os portugueses, levando-os a refletir sobre o panorama social provocado pela pandemia.

A partir da obra “Prosas Bárbaras” de Eça de Queiroz, o espetáculo debate a importância da alma e da imaginação na vida dos seres humanos e na proximidade que estabelecem entre si, mas também como a fantasia é uma força para enfrentar a separação e o afastamento. Da autoria do encenador João Garcia Miguel, a peça, que tem como pano de fundo a cidade de Lisboa, aborda ainda a relação do Homem com a natureza e o valor do teatro e do artista na atualidade, contando com atores como Manuel Sá Pessoa, André Marques, Diogo Tormenta e Nilson Muniz, numa encenação marcada pela ironia e exagero dramático.

“Além da mudança social que o contexto pandémico veio provocar, também a forma como nós, na nossa Companhia, percecionamos o teatro se ajustou, ao sentirmos necessidade de levar novas temáticas a palco. Na “Febres de Lisboa” falamos de isolamento social, para que, em conjunto com os espectadores, possamos pensar sobre a situação que hoje enfrentamos. Mas a cultura também já se vive fora das salas de espetáculo e, por isso, estamos a apostar cada vez mais nas plataformas digitais como ferramentas para nos aproximarmos do público e da sua realidade, levando-lhes a arte até casa”, refere João Garcia Miguel, encenador do espetáculo e diretor da Companhia.

Depois de passar pelo Teatro Ibérico e de ter sido transmitida em streaming na sala de espetáculos virtual da Companhia João Garcia Miguel, a peça está agora disponível gratuitamente no YouTube, sendo também possível ter acesso através do Facebook e do Instagram da Companhia, que tem já 40 peças completas online.