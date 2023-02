Empreitada para melhorar EN229, entre Viseu e Sátão, arrancou hoje

A empreitada para melhorar um troço da Estrada Nacional (EN) 229, de ligação entre a variante ao Sátão e a rotunda de acesso à zona industrial do Mundão (Viseu), arranca hoje, com a assinatura do auto de consignação.

“Envolvendo um investimento de 3,4 milhões de euros, este projeto foi desenvolvido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na vertente das Áreas de Acolhimento Empresarial – Acessibilidades Rodoviárias, cofinanciado pela União Europeia”, referiu a Infraestruturas de Portugal (IP), em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a IP, “a assinatura do auto de consignação marca o início da empreitada para a melhoria do traçado e alargamento da plataforma rodoviária” naquele troço de cerca de 9,6 quilómetros.

“A intervenção envolve o alargamento da plataforma rodoviária em três zonas da EN229, criando vias adicionais para veículos de marcha mais lenta, melhorando a capacidade de circulação e fluidez do tráfego”.

Está também prevista “a reformulação geométrica das ligações à rede viária local existentes ao longo do traçado” e será criada “uma nova rotunda de acesso ao centro de Cavernães, que irá beneficiar as condições de mobilidade e segurança rodoviária”.

A IP considerou que “a requalificação do troço da EN229 que agora se inicia, associada à construção da futura ligação ao Parque Industrial do Mundão”, cuja empreitada também já contratualizou, “constituirão uma relevante melhoria nas condições de segurança e das acessibilidades”.

Estas obras não só beneficiarão diretamente as populações e as empresas dos concelhos de Sátão e Viseu, mas também reforçarão a “competitividade e mobilidade desta região do interior centro do país”.