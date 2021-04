EMBAIXADOR DA COSTA DO MARFIM RECEBIDO EM TABUAÇO

Tabuaço esteve nos planos de visita de SEM. KOFFI Fana, Embaixador da Costa do Marfim,

uma visita que poderá trazer novas oportunidades para o futuro

O Presidente da Câmara Municipal de Tabuaço recebeu ontem, 21 de Abril, o embaixador costa-

marfinês, uma receção que teve lugar no Salão Nobre do Município também com a presença do

Cônsul da República de Côte de d´Ivoire, Manuel de Carvalho, o Vice-presidente da Câmara

Municipal e chefe de gabinete do Executivo.

A visita diplomática fez parte de uma agenda de contatos que pretende estreitar laços de

cooperação entre a Costa do Marfim e vários municípios da Região, salientando a possibilidade

de abertura a novos mercados e uma possível geminação entre o nosso Município e o Município

da Costa do Marfim.

A aproximação entre os dois territórios é um marco importante para o futuro, abrindo portas a

novas experiências e a possíveis tratados de investimentos bilaterais.