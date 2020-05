Distribuição de viseiras em laboratórios de hemodinâmica reduz risco de contágio dos profissionais

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) está a apoiar, em parceria com a 3D CardioSolutions, uma empresa de impressão 3D médica, a distribuição gratuita de viseiras de proteção aos laboratórios de hemodinâmica a nível nacional. O objetivo é reduzir o risco de contágio com covid-19 dos profissionais.

“Estamos a desenvolver todos os esforços possíveis para apoiar e proteger as equipas dos laboratórios de hemodinâmica do nosso país, por forma a assegurar a assistência necessária na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como o enfarte agudo do miocárdio, que não deixam de ocorrer, mesmo em tempo de pandemia”, refere João Brum Silveira, presidente da APIC, agradecendo “o empenho de todos os parceiros, em especial da empresa 3D CardioSolutions, na disponibilização, sem custos, de material de proteção individual, nomeadamente viseiras.

João Silva Marques, cardiologista e co-fundador da 3D CardioSolutions afirma: “Pretendemos fazer face à escassez destes recursos de proteção individual para os profissionais de saúde, no mercado nacional e internacional, e possibilitar o tratamento seguro da doença cardiovascular neste tempo de pandemia, ao mesmo tempo que se reduz a probabilidade dos profissionais dos Laboratórios de Cardiologia de Intervenção serem contaminados com gotículas, em caso de procedimentos em doentes com covid-19”, afirma.

E acrescenta: “Uma vez que temos impressoras 3D, que são úteis na luta contra a pandemia de covid-19, decidimos disponibilizar a nossa capacidade ao serviço da Cardiologia de Intervenção nacional através da APIC. Ainda esta semana serão entregues cerca de 100 viseiras”.

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), uma entidade sem fins lucrativos, tem por finalidade o estudo, investigação e promoçao de atividades científicas no âmbito da Intervenção Cardiovascular. Para mais informações consulte: www.apic.pt.

Com cerca de dois anos, a 3D CardioSolutions foi constituída pelos cardiologistas João Silva Marques e Manuel Oliveira Santos e pelo engenheiro Eduardo Santos, com o objetivo de aplicar as possibilidades da impressão 3D à medicina cardiovascular. Para mais informações consulte:

