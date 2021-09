Cuidar e Cancro e Inspiração promovem Jornadas da Oncologia dirigidas a doentes e familiares

São as primeiras Jornadas da Oncologia organizadas pela Cuidar, em parceria com a Cancro e Inspiração, e têm lugar nos próximos dias 23 e 24 de outubro, no Praia do Sal Resort, em Alcochete. Dirigidas, sobretudo, a doentes oncológicos, o evento tem como principal objetivo debater temas do dia-a-dia das pessoas que atravessam um diagnóstico de cancro e contribuir para a melhoria do seu quotidiano, através da realização de workshops.

Do programa, os temas de destaque são, para já, a saúde mental do doente e sobrevivente oncológico, um assunto particularmente atual, tendo em conta o contexto pandémico, que privou os cuidadores de acompanharem os seus familiares em consultas, tratamentos e onde as visitas em internamento foram canceladas. A importância da fisioterapia na melhoria da qualidade de vida dos sobreviventes oncológicos e ainda a sexualidade durante e após a doença são outros temas do evento, que contará ainda com a realização de workshops, entre os quais, e já confirmado, o de meditação e mindfulness.

As inscrições, que deverão ser feitas através do formulário online, são gratuitas para os doentes oncológicos. Para os restantes participantes, a inscrição tem um valor de 10€, que reverte para a Associação CADO – Centro de Apoio ao Doente Oncológico, entidade organizadora das Jornadas e proprietária da Revista Cuidar.