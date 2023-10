Cooperativa Vários promove sexta corrida solidária em Tondela

A Vários – Cooperativa de Solidariedade Social de Tondela, no distrito de Viseu, vai promover, no próximo dia 29, uma corrida solidária.

Este evento solidário, que vai para a sexta edição, “inclui duas corridas, uma com 10 quilómetros e a outra com 15, e ainda uma caminhada com seis quilómetros”, explicou a Câmara de Tondela, que apoia a organização.

As inscrições estão abertas a participantes federados e não federados e podem ser feitas até ao dia 20. Têm um custo de 10 euros, que “reverterá na íntegra para a associação que presta apoio a cidadãos com deficiência”, acrescentou.